Маленькому сыктывкарцу, выпавшему из окна, становится лучше

19 июля 2017 года, 17:17 |
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Маленькому сыктывкарцу, выпавшему из окна, становится лучше. Пока медики характеризуют его состояние как тяжелое, однако говорят о положительной динамике. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

Также в ведомстве уточнили, что пострадавший несколько дней назад мальчик находится в реанимационном отделении Детской республиканской клинической больницы. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пока он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако врачи планируют в скором времени перевести пациента на самостоятельное дыхание.

Напомним, инцидент произошел 16 июля в одном из общежитий эжвинского района города, в доме №12 по улице Мира.

Мама четырехлетнего мальчика ушла на работу, оставив ребенка с бабушкой, которая не может самостоятельно передвигаться. Мальчик, находясь на общей кухне, залез на подоконник. Не удержавшись, он выпал из открытого окна на улицу с высоты пятого этажа.

В результате ребенок получил серьезные травмы и переломы челюсти, таза, ребер.

По факту проводится полицейская проверка.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: скорая помощь, минздрав, лето, коми, здравоохранение, дети
  Рубрика: Общество
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