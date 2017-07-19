Коми поднялась на 18 место в эко-рейтинге России по итогам 2016 года

Республиканская природоохранная служба опубликовала государственный доклад о состоянии окружающей среды в Республике Коми за 2016 год: общая экологическая обстановка в регионе остается благополучной, сообщает пресс-служба Минпрома РК.

"Республика Коми – это ресурсный регион, а где идет добыча полезных ископаемых, там по определению возникают проблемы с экологией. Тем не менее, экологическая обстановка в регионе не просто остается на уровне удовлетворительной, она постоянно улучшается, что подтверждают федеральные статистические службы. За последние 10 лет мы подняли регион с 69-го на 18-е место в эко-рейтинге регионов России, в том числе благодаря росту экологического сознания населения – я считаю это хорошим результатом", – прокомментировал итоги доклада первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

По данным природоохранной службы, по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение общего объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 7,1 %. При этом увеличивается содержание в воздухе городов таких веществ как диоксид азота, оксид углерода и формальдегид – специалисты связывают это с ростом количества личных автомобилей у населения и увеличением выбросов выхлопных газов. Основными источниками загрязнения воздуха в республике по-прежнему остаются промышленные предприятия и автомобильный транспорт.

На протяжении года специалистами исследовались пробы воды из бассейнов крупнейших рек республики – Печоры, Вычегды, Мезени и Лузы. Природоохранные инспекторы отмечают, что все перечисленные реки и большая часть их притоков получили 3-й класс качества воды по пятибалльной шкале. Эти данные вызывают беспокойство экологов, поскольку загрязнение воды носит не только природный, но и антропогенный характер, и сказывается на качестве водных биологических ресурсов. Тем не менее, они отмечают, что эти показатели на протяжении многих лет являются нормой для региона.

"На первый взгляд такой показатель загрязненности выглядит тревожно, однако не стоит забывать, что воды без примесей (дистиллированной) в природе не существует. В реках Республики Коми повышена концентрация соединений железа и меди, поскольку их русла проходят через богатые этими металлами почвы. На качестве воды "из-под крана" это никак не сказывается – примеси металлов легко отсеиваются на этапе очистки и фильтрации", – пояснил Роман Полшведкин.

Как и в предшествующие годы, в 2016 году в республике активно велась добыча углеводородов, бокситов, титановых руд. Благодаря региональной добывающей промышленности за 2016 год в федеральный бюджет поступило 68 миллиардов рублей, в региональный – 282 миллиона. После проведения геологоразведочных работ значительно расширились разведанные на территории республики запасы горючих и общераспространенных полезных ископаемых, а также пресных подземных вод.

Общий объем собранных в 2016 году по Республике Коми платежей за негативное воздействие на окружающую среду составил 588 миллионов рублей. С учетом установленных нормативов в федеральный бюджет поступило 29 млн, в республиканский бюджет – 235 млн, в местные бюджеты – 323,5 миллионов рублей.

Отрасль лесного хозяйства по-прежнему остается одной из наиболее прибыльных для республики. Общая площадь лесного фонда на начало 2017 года составила более 87% от площади региона, из них около 40% отнесено к категории защитных лесов, промышленная эксплуатация которых запрещена. Благодаря мероприятиям по лесовосстановлению площадь территорий, покрытых лесом, за год увеличилась на 5 тысяч гектар. С 2011 года эта площадь возросла почти на 40 тысяч гектар, и республиканская лесная служба планирует повышать темпы искусственного лесовосстановления ежегодно. Тем не менее, из ежегодной расчетной лесосеки в 33 миллиона кубометров древесины за 2016 год фактически было заготовлено лишь 26% от возможного объема, что говорит о возможности значительного увеличения темпов лесозаготовок и интенсификации ведения лесного хозяйства. Большая часть эксплуатационных лесов в Коми характеризуется как спелые и перестойные насаждения.

Специалисты отмечают рост количества браконьеров в бассейнах рек Печора и Мезень, традиционно богатых ценными промысловыми видами рыбы. Их деятельность приводит к значительному снижению популяций атлантического лосося (сёмги), сига и хариуса сибирского, а методы рыбной ловли иначе как варварскими назвать сложно.

На 2016 год площадь особо охраняемых природных территорий в Коми составила 5,4 миллиона гектар, или 13% от площади республики. В данный момент природоохранная служба ведет работу над реализацией стратегического плана развития ООПТ до 2030 года. Планируется, что общая площадь охраняемых природных территорий возрастет до 15%. К выводу из системы ООПТ Республики Коми предлагаются 34 объекта общей площадью 202 тыс. га. Одновременно предлагается создать 30 новых ООПТ, в числе которых один национальный парк, шесть памятников природы и 23 заказника. В совокупности это создаст одну из наиболее развитых в России сеть уникальных охраняемых природных территорий и объектов.

Специалисты отмечают, что показатели экологического мониторинга окружающей среды в республике сохраняются в пределах нормы. По ряду показателей – таких, как состояние атмосферного воздуха, лесовосстановление и рост популяций объектов животного мира, наблюдаются положительные тенденции, а экологический рейтинг республики среди регионов России неуклонно растет.

С полным текстом государственного доклада можно ознакомиться по ссылке.

***Государственная программа Республики Коми "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 414. Целью государственной программы является повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды. Реализация всех основных мероприятий Государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" продолжится в 2017–2018 гг.