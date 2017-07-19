В Госсовете Коми продолжается сбор заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты региона

19 июля 2017 года, 17:13 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Госсовете Коми продолжается сбор заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты Республики Коми.

Напомним, в связи с трагической гибелью члена Общественной палаты Республики Коми Раисы Шаховой, назначенной на эту должность Государственным Советом Республики Коми, объявлена процедура доформирования Общественной палаты Республики Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в Госсовета РК, общественные объединения региона, не имеющие представителя в Общественной палате Республики Коми и обладающие в соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "Об Общественной палате Республики Коми" правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты, вправе представить Государственному Совету Коми заявления о включении в состав ОП РК граждан России, проживающих на территории республики и имеющих перед ней особые заслуги.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные частью 4 статьи 8 Закона Республики Коми "Об Общественной палате Республики Коми".

Документы принимаются до 4 августа 2017 года по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8, Государственный Совет Республики Коми. Телефоны для справок: 28-56-79, 24-42-96.

Государственный Совет Республики Коми в порядке, установленном регламентом Государственного Совета Республики Коми, вправе самостоятельно направить гражданам, имеющим особые заслуги перед республикой, предложение войти в состав Общественной палаты.

По результатам консультаций Государственный Совет Республики Коми примет решение о назначении члена Общественной палаты Республики Коми, которое будет оформлено постановлением Государственного Совета Республики Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: Общественная палата
  Рубрика: Общество
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