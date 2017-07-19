Взятка за сдачу экзамена по вождению обернулась для жителя Княжпогостского района судимостью и крупным штрафом

19 июля 2017 года, 17:05 | Княжпогостский, Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя г. Емвы Княжпогостского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что в декабре 2016 года житель Емвы не справился со сдачей экзамена по вождению и получил отметку "не сдал". После этого молодой человек договорился с инструктором по вождению о передаче сотруднику ГИБДД 15 тыс. рублей в обмен за положительный результат проведения экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения. "Двоечник" перевел инструктору на банковскую карту оговоренные 15 тыс. рублей, из которых треть тот оставил себе, а две трети – перевел на карту сотрудника ГИБДД. После получения взятки экзаменатор составил новый экзаменационный лист на жителя Емвы с отметкой "сдал". Спустя неделю молодой человек получил водительское удостоверение.

Суд с учетом признания мужчиной вины назначил ему наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, составившем 450 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратура РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: штраф, взятка
  Рубрика: Право
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