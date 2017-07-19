В Ухте перед судом предстанет 38-летний растлитель малолетних

Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних (ст.ст.132,242 УК РФ), а также незаконном собирании сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну (ч.1 ст.137 УК РФ).

По данным следствия, в марте и мае текущего года фигурант демонстрировал малолетним детям видеозаписи порнографического характера. Делал он это возле универсального спортивного комплекса, на детской площадке, в лифте, во дворе дома. Потерпевшими признаны три девочки в возрасте 7-8 лет. Они проживали по соседству с обвиняемым. После случая в лифте, произошедшего в мае, одна из девочек рассказала о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. "По горячим следам" личность и местонахождение злоумышленника были установлены, он задержан. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела был осмотрен телефон фигуранта, в котором обнаружена видеозапись с признаками нарушений неприкосновенности частной жизни женщины. Злоумышленник, используя камеру своего сотового телефона, сделал эту видеозапись незаметно для потерпевшей, после чего хранил видео в памяти телефона.

Согласно выводам амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены признаки расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии. Он вменяем, однако нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.