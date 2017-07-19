В Сыктывкаре муниципалов обучали правильно составлять административные протоколы

18 июля 2017 года сотрудники Министерства юстиции региона на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления провели обучающий семинар для лиц, наделенных полномочиями составлять административные протоколы. В работе семинара приняли участие представители Государственного Совета Республики Коми, регионального Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Минюста РК.

Первый заместитель министра юстиции региона Алексей Осташов, открывая обучающий семинар, подчеркнул, что систематическое обучение необходимо для приобретения и закрепления необходимых знаний, повышения качества работы по составлению протоколов по статьям 3 и 4 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми", а также установления более эффективного, конструктивного взаимодействия с полицией и мировыми судьями.

Формат семинара позволяет оперативно решать вопросы, по которым возникли сложности у органов местного самоуправления при составлении протоколов об административных правонарушениях, а также получить "обратную связь" о достаточности применяемых Министерством юстиции региона мер по оказанию органам местного самоуправления методической и консультативной помощи, о практике реализации республиканских Законов "Об административной ответственности в Республике Коми" и "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми".

По итогам первого полугодия должностными лицами органов местного самоуправления составлено 2815 административных протоколов по статьям 3 и 4 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми", из них 2267 материала за нарушение тишины и покоя граждан, 402 материала – за нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах.

"В мировые суды направлено 2778 административных материалов, рассмотрено мировыми судьями более 2 тысяч. При этом необходимо отметить, что мировыми судьями вынесено в два раза больше постановлений с назначением административного наказания в виде штрафа, чем в 1 полугодии 2016 года", - пояснил А.Осташов.

Согласно сведениям органов местного самоуправления в Республике Коми на территории Республики Коми уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях 65 должностных лиц. Самая высокая нагрузка на 1 должностное лицо в МО ГО "Ухта" (1387 материалов), МО ГО "Сыктывкар" (729 материалов), МО ГО "Воркута (362 материала).

***На Министерство юстиции Республики Коми возложен контроль за осуществлением органами местного самоуправления в Республике Коми переданных им государственных полномочий Республики Коми в части составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3 и 4 Закона № 95-РЗ.