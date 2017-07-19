Представители Коми в российском парламенте будут лоббировать легализацию охотничьих избушек

Природоохранная служба Коми совместно с сенатором Совета Федерации Дмитрием Шатохиным и депутатом Государственной Думы Ольгой Савастьяновой подготовили поправки к Лесному кодексу РФ. Об этом на совещании по размещению строений на землях лесного фонда заявил помощник Д.Шатохина Виктор Филипчук.

Предлагается легализовать охотничьи избушки в водоохранной зоне в случае, если они используются для любительской охоты и рыбной ловли.

"Мы вынуждены отреагировать на то большое количество обращений, особенно от жителей сельских лесных районов, от представительств МОД "Коми Войтыр", от которых идут сигналы об угрозе сноса лесных изб. Чаще всего такие строения являются родовыми, дают доходы для жителей за счет сбора дикоросов, рыбной ловли. В действующей редакции Лесного кодекса есть ряд недоработок, сказывающихся не только на работе лесохозяйственной отрасли, но и на природопользователях – таких, как охотники и рыболовы. Фактически действующее правовое поле ставит под угрозу традиционное природопользование. Поправки позволят легализовать "охотничьи избушки", часто строящиеся вблизи береговой линии. Законопроект в целом прошел первое чтение, наши же поправки будут рассматриваться осенью этого года", – прокомментировал вносимые поправки Д.Шатохин.

В Минпроме Коми сообщили, что по действующему законодательству незаконными являются любые постройки в водоохранной зоне рек и озер. Поправки, предложенные природоохранной службой, коснутся временных построек, находящихся в водоохранной зоне и используемых местными жителями для ведения традиционных видов промысла.

"С нашей точки зрения такие временные строения не наносят ущерб экологии, а один из основных принципов работы природоохранной службы – не мешать местному населению вести традиционные виды промысла. Уточню, что изменения не коснутся дач и жилых домов, построенных в водоохранных зонах в капитальном исполнении, с фундаментом и забором – с такими постройками мы продолжим бороться", – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

Виктор Филипчук сообщил, что поправки будут рассмотрены российским парламентом осенью.

Изменения коснутся не только легализации охотничьих избушек, но и статуса защитных лесов и их особо защитных участков. Проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов" предусматривает изложение глав 15 и 17 Лесного кодекса в новой редакции, которая должна комплексно урегулировать все вопросы, касающиеся правового статуса и режима защитных лесов. К примеру, новая редакция устанавливает порядок определения указанных лесов и участков лесов, а городские леса выделяет в отдельную категорию.

Право отнесения лесов к категории защитных будут иметь уполномоченные федеральные органы власти, однако органам государственной власти субъектов РФ передаются отдельные полномочия по установлению границ и упразднению особо защитных участков леса. Также проект федерального закона предусматривает дополнение Лесного кодекса отдельной главой, предусматривающей особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях обороны и безопасности.