Сыктывкарский духовный театр покажет спектакль-шутку по пьесе Чехова
20 и 22 июля духовный театр Сыктывкара дает Чехова.
Как рассказал "Комиинформу" настоятель Свято-Казанского храма, при котором действует труппа, архимандрит Филипп (Филиппов), спектакль-шутка по пьесе Чехова "Юбилей" - первая работа взрослых артистов труппы приходского театра. Среди исполнителей ролей постановки - единственный профессиональный артист Артемий Барсуков. Среди его "коллег" - медики, литератор, педагог. Так, одну из ролей исполняет писатель Андрей Канев.
Духовный театр при Свято- Казанском храме действует уже третий год. Режиссер и руководитель театра - заслуженная артистка РК Елена Янкова, актриса Театра драмы им. В. Савина. Помощник режиссера - Алла Баранникова. Труппа театра состоит из взрослых и детей, прихожан храма.
Уже поставлено три детских спектакля, реализовано шесть сценариев к церковным праздникам.
"Каждый наш спектакль имеет духовное содержание. После спектакля зрители и артисты обсуждают постановки и обязательно делают духовно-нравственное заключение по очередной премьере", - отметил о.Филипп.
Поддержку духовному театру оказывают Министерство национальной политики Республики Коми и Коми региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора.
Спектакли пройдут 20 июля в 19 часов в Молодежном православном центре по адресу: м.Кочпон, ул.Снежная, 8а - и 22 июля в 14.00 в Доме дружбы народов по ул.Ленина, 76.
Вход на спектакли свободный.
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