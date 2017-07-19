Прокуратура Коми борется не с лесными избушками, а с лесными дворцами

19 июля 2017 года, 15:36 |
Фото Антона Пархачёва

Урегулировать вопрос с лесными избушками за счет изменения республиканского законодательства нельзя. Такое мнение на совещании в Государственном совете Коми по размещению строений на землях лесного фонда высказал сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Гудков.

Сейчас пытаются составить список всех лесных строений, чтобы отсортировать их по категориям. Например, дачные общества, которые располагаются на землях лесного фонда, что противоречит законодательству. Их надо переводить в земли городских поселений, для чего необходимо обращаться в федеральный центр.

Что касается лесных избушек, прокурор подтвердил, что они оказались вне закона. Но согласился с тем, что в Коми они необходимы.

"В основном ими пользуются местные жители. Я сам при проверках часто ими пользуюсь. Не ночевать же в лесу. Но бывает, что люди варварски вырубают лес, строят дома, вредят окружающей среде, мусорят, на прилегающих к ним территориях процветает браконьерство. И это в природоохранной зоне. Вот с ними надо разбираться", - заявил Ю.Гудков.

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Он заметил, что предложение Минпрома выйти с законодательной инициативой в Госдуму России хоть и хорошее, но требует много времени. Поэтому пока охотникам следует создать общественное объединение и в качестве юридического лица взять участок леса в аренду.

На выступление прокурора председатель Межрегионального общественного движения коми-ижемцев "Изьватас" ответил, что население думает, что богатые откупятся, а избушки бедных снесут.

Председатель комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова предложила передать избушки в ведение лесничеств. Таким образом они будут под крылом и присмотром государства.

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Начальник Управления лесного хозяйства Коми Сергей Шевелев ответил, что это вполне выполнимо. Не возражал и Ю.Гудков. Но он сомневается в том, что лесничества с радостью возьмут на себя дополнительную обузу.

Илья Баканов
  Ключевые слова: прокуратура, охота, обращения, лес, Госсовет
  Рубрика: Общество
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