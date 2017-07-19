Рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-главы УФСИНа по республике Александра Протопопова завершилось, передает корреспондент "Комиинформа".

В Верховном суде Коми рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Александру Протопопову, а также постановление, вынесенное в тот же день о возвращении материалов дела прокурору.

17 мая Сыктывкарский горсуд признал Александра Протопопова виновным в получении взятки за совершение незаконных действий, в крупном размере (п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,8 млн.рублей.

При этом звание генерала было сохранено, но определенные должности он не сможет занимать в течение пяти лет. Кроме того, по решению суда сумма взятки в размере 625 тысяч рублей будет конфискована, имущество генерала арестовано.

Александр Протопопов обжаловал приговор. Свое представление в суд направляла и прокуратура Коми, посчитав наказание слишком мягким и не согласившись с сохранением за Протопоповым звания генерала. В жалобе на приговор гособвинение указывает, что Протопопов совершил коррупционное преступление, поэтому специальное звание генерала сохранено за ним быть не может.

Кроме того, надзорное ведомство просило изменить приговор, увеличив срок основного наказания до десяти лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Адвокаты Протопопова, в свою очередь, просили приговор отменить. А в отношении остальных фигурантов дела - прекратить уголовное преследование.

Напомним, дело о хищении железобетонных плит, напомним, вернули следствию на новое расследование. Адвокаты находят постановление о возвращении дела в надзорные органы незаконным.

В судебном разбирательстве по делу Протопопова объявлен перерыв. Гособвинитель попросил время для подготовки к судебным прениям.

Суд высшей инстанции Коми огласит решение на следующей неделе.