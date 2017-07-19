В Коми 18 детей с особыми потребностями и их родители прошли летнюю реабилитационную смену

19 июля 2017 года, 15:07 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Республике Коми 18 детей с особыми потребностями и их родители прошли летнюю реабилитационную смену.

Об этом главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин. Министерство поддержало инициативу благотворительного некоммерческого Фонда "Сила добра" и оказало грантовую поддержку в реализации проекта по формированию социально-реабилитационных смен для детей с особыми потребностями и их родственников.

Проект, впервые реализованный в Коми с привлечением средств республиканского бюджета, был поддержан главой Коми. Руководитель региона, в частности, указал на необходимость организовать в период летних каникул реабилитационную смену для ребят, которые по состоянию здоровья не могут отправиться в обычные лагеря отдыха, и привлечь к этой работе заинтересованные некоммерческие организации (НКО).

Конкурс на предоставление субсидии НКО для реализации проекта по социально-психологической реабилитации детей с инвалидностью и членов их семей проводился в мае текущего года. Победителем стал региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра". Первая смена социальной реабилитации в рамках проекта состоялась в июне.

Как сообщила руководитель благотворительного фонда "Сила Добра" Татьяна Козлова, в течение смены комплексный курс социально-психологической реабилитации и абилитации прошли 18 детей с особыми потребностями и их родители, всего 36 человек. В проекте приняли участие семьи из Сыктывкара, Инты и Корткеросского района.

"Смена показала хорошие результаты, и была полезна как для детей, так и для их родителей. Дети учились навыкам самообслуживания, пользования средствами ухода и техническими средствами реабилитации, учились общаться, занимались творческим трудом. В группах и индивидуально с ними занимались психолог, специалисты по физической культуре и по коррекции речи. Для некоторых родителей это была возможность не отрываться от своей работы, зная, что в течение дня с детьми занимаются хорошие, подготовленные специалисты. Другие родители вместе со своими детьми могли участвовать в реабилитационных мероприятиях и получать новые знания и нужную социально-психологическую помощь", - рассказала Татьяна Козлова.

Как отметили в Минтруде Коми и благотворительном фонде "Сила Добра", июньская смена была пилотной. Реализация проекта продолжится до конца 2017 года. Она будет включать в себя индивидуальную работу с иногородними семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями здоровья, в том числе - создание условий по компенсации оплаты съёмного жилья для проживания иногородних детей с инвалидностью и их родителей-участников проекта, сообщает пресс-служба главы РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: реабилитация, дети
  Рубрика: Общество
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