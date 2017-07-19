Сотрудники "РН – Северная нефть" выпустили в Большую Макариху мальков сига. Проект по искусственному зарыблению рек Печорского бассейна является частью многолетней последовательной работы "РН – Северная нефть", дочернего общества НК "Роснефть", в области поддержания биобаланса экосистем на территориях производственной деятельности.

Недавно воды Большой Макарихи приняли десятки тысяч мальков сига – выпуск молоди состоялся в рамках Года экологии и стал продолжением корпоративной программы "РН – Северная нефть" в области природоохраны.

В экологической акции приняли участие сотрудники "РН – Северная нефть", представители отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по РК Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК, Росприроднадзора по РК, Усинского комитета по охране окружающей среды, администрации МО ГО "Усинск", рыбоводной компании "БиоРесурс", а также будущие экологи – студенты Ухтинского государственного технического университета, проходящие практику в отделе охраны окружающей среды "РН – Северная нефть".

Прежде чем поместить рыбок в естественную среду обитания, баллоны погрузили в реку. Когда температура воды сравнялась, мальков выпустили. Покружив какое-то время у берега, они ушли на глубину. Не всем малышам удастся выжить в условиях естственного отбора. Но те, кому повезёт, достигнут половозрелого возраста и дадут потомство. А это сыграет в восстановлении поголовья ценных пород рыб не последнюю роль.

"Работа по искусственному зарыблению рек в "РН – Северная нефть" ведётся с 2009 года, – рассказал начальник отдела охраны окружающей среды "РН – Северная нефть" Руслан Карпович. – В данный момент, как и было согласовано с надзорными органами, выпустили в Большую Макариху свыше 70 тысяч мальков сига навеской 0,08 гр. Это количество для одной небольшой территории практически оптимальное - так у молоди есть достаточное количество пищи, хорошие условия для нагула и выживаемости. То, что местом зарыбления выбирается данный приток Усы, неслучайно: при том, что он находится в относительной близости к Среднемакарихинскому нефтяному месторождению, водоём считается одним из самых чистых в Печорском бассейне. Это, в том числе, - заслуга персонала "РН – Северная нефть", ответственно относящегося к выполнению требований промышленной и экологической безопасности. Помимо прочего, река обладает хорошей кормовой базой и является для сига нерестовой, также здесь прекрасные условия для роста молоди перед тем, как она уйдёт в Усу и Печору".

"С "РН – Северная нефть" сотрудничаем более девяти лет, - отметил генеральный директор рыбоводной компании "БиоРесурс" Сергей Холмов. - Опыт предприятия в области восстановления рыбных ресурсов - пример, достойный подражания и распространения. Но кроме выпуска мальков необходима серьёзная разъяснительная работа с населением. Дело в том, что на Севере рыба растёт долго. До того, как сиг сможет дать потомство, пройдёт около четырёх лет, чтобы набрать килограмм веса, потребуется 7-9 лет. Так что рыбакам следует более обдуманно подходить к промыслу и попросту дать рыбе вырасти".

"Как заядлый рыбак могу сказать, что искусственное зарыбление, восполнение водных биоресурсов – важный проект, – поделился заместитель генерального директора "РН – Северная нефть" – главный геолог Андрей Антонов. - Это тот самый случай, когда человек может помочь матушке-природе, поддержать хрупкое природное равновесие".

"В России 2017 год проходит под знаком экологии, - отметил Юрий Заболотный, - в Республике Коми Глава региона Сергей Гапликов объявил его ещё и Годом добрых дел. Сегодня мы стали участниками акции, которая является примером экологической ответственности и большим добрым делом. Хочется надеяться, что наступят времена, когда северные реки вновь станут богатыми на ценные породы рыб. Большое спасибо коллективу "РН – Северная нефть" за реализацию таких важных проектов. Хочется, чтобы примером "дочки" "Роснефти" воспользовались и другие недропользователи".

***"РН – Северная нефть" реализует программу по восстановлению ихтиофауны и искусственному зарыблению водоёмов, расположенных вблизи районов своей производственной деятельности, с 2009 года. За это время в реку Большую Макариху и её притоки выпущено свыше 910 тысяч мальков ценных пород рыб – более 410 тысяч сига и 500 – хариуса.