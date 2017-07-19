Лимит выплат по европротоколу вырастет вдвое

Выплаты при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции вырастут. Это произойдет вследствие принятия новых поправок, которые внес в Госдуму кабмин, пишет "Российская газета".

Правительство предлагает с 1 января 2018 года увеличить лимит выплаты по европротоколу с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Инициатива обусловлена тем, что средняя выплата по договору ОСАГО достигла 65 тысяч рублей, а также сложностью определить примерный размер ущерба на месте ДТП.

Еще одно предложение - дать водителям возможность оформлять европротокол при наличии разногласий об обстоятельствах ДТП. Сейчас это возможно только при согласии участников о том, кто является виновником.

В случае разногласий данные об обстоятельствах ДТП должны быть зафиксированы техническими средствами контроля. Это могут быть данные системы ГЛОНАСС, фотосъемка автомобилей и их повреждений с помощью специального мобильного приложения, которое будет передавать данные в систему Российского союза автостраховщиков.

Указанное новшество позволит более оперативно урегулировать последствия ДТП и сократить количество выездов сотрудников полиции, считают в кабмине.

Страховщики возражают против законопроекта: по их мнению, норма о разногласиях затруднит для компаний принятие решения, кому из участников полагается выплата, что, в свою очередь, вызовет много судебных споров.

Напомним, что в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области уже действует лимит выплаты по европротоколу до 400 тысяч рублей при условии фиксации ДТП в системе ГЛОНАСС.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам трех кварталов 2016 года в среднем по России порядка 30% страховых случаев урегулировались по европротоколу.