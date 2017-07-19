Кубок России по боксу среди женщин впервые пройдет в Сыктывкаре
Федерация бокса России согласовала проведение Кубка России по боксу среди женщин в Сыктывкаре. Об этом главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта Николай Бережной, сообщает Минспорта Коми.
"Соревнования пройдут с 15 по 22 ноября в ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва № 2", которая уже имеет опыт проведения всероссийских и окружных турниров, в том числе Первенства России по вольной борьбе. В настоящее время мы решаем вопросы, касающиеся организации мероприятия", - сообщил Николай Бережной.
Сергей Гапликов отметил, что решение Федерации бокса России – это ещё одно признание высокого уровня развития спортивной отрасли Республики Коми.
"Бокс – это яркий, захватывающий и очень зрелищный вид спорта, у которого много поклонников, - подчеркнул Сергей Гапликов. – К тому же выступления профессионалов - это ценный опыт и мощный стимул для начинающих спортсменов".
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил Николаю Бережному учесть потребности участников турнира и пожелания болельщиков в ходе организации соревнования.
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