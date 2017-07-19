Конкурс на оформление набережной в Сыктывкаре: на сбор идей остается всего два дня

У жителей Сыктывкара осталось всего два дня, чтобы предложить свои идеи по оформлению городской набережной, сообщает пресс-служба администрации города.

Завтра, 20 июля, в 17:00 завершается прием заявок на конкурс креативных предложений по благоустройству набережной в Кировском парке. На данный момент в мэрию города поступило уже 35 творческих работ. Победителей уже ждут ценные призы – велосипед, смартфон, планшет и телевизор.

Участники конкурса делятся на четыре возрастных категории, в каждой из них будет определен победитель, предложение которого будет рассмотрено и доработано представителями профессионального сообщества на следующем этапе конкурса.

Напомним, что участники конкурса претендуют на следующие призы: группа 5–10 лет – велосипед; группа 11–18 лет имеет возможность выиграть планшет; группа 19–35 лет – смартфон; участники группы от 36 лет могут стать обладателями телевизора.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Документы для участия в конкурсе можно отправить по электронной почте kultura@syktyvkar.komi.com, либо на бумажном носителе предоставить Управлению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" – 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каб.529. Контактный телефон: 8 (8212) 294–234.

Приём документов для участия в конкурсе продлится до 20 июля. После отбора комиссией четырех проектов по четырем возрастным категориям в срок до 1 августа – до момента вынесения окончательного решения по победителям конкурса – будет организовано интернет-голосование, целью которого является формирование народного рейтинга представленных проектов-победителей.

Далее с 10 августа по 10 октября 2017 года мэрия Сыктывкара проведёт второй конкурс – уже среди профессионалов из сферы архитектуры и строительства. Главная задача профессионалов – предложить решение на основе идеи – победителя первого конкурса, которую поддержат жители Сыктывкара в ходе интернет-голосования.