Штормовое предупреждение: в Коми ожидаются грозы, на востоке - ливни с градом
Главное управления МЧС России по Республике Коми объявило штормовое предупреждение.
По прогнозу ЦГМС Коми, в ближайший час с сохранением до 22 часов на всей территории Республики Коми ожидаются грозы, в восточных районах ливни с градом и усилением юго-восточного ветра порывами 17-22 м/с.
В связи с ухудшением погоды жителям Коми рекомендуют:
Воздержаться от поездок по городу.
Закрыть окна в домах и квартирах.
Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.
Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, не спускайтесь в заглубленные помещения.
Держитесь подальше от больших одинокостоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.
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