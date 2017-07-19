Штормовое предупреждение: в Коми ожидаются грозы, на востоке - ливни с градом

19 июля 2017 года, 11:40 |
Фото Антона Пархачёва

Главное управления МЧС России по Республике Коми объявило штормовое предупреждение.

По прогнозу ЦГМС Коми, в ближайший час с сохранением до 22 часов на всей территории Республики Коми ожидаются грозы, в восточных районах ливни с градом и усилением юго-восточного ветра порывами 17-22 м/с.

В связи с ухудшением погоды жителям Коми рекомендуют:

Воздержаться от поездок по городу.

Закрыть окна в домах и квартирах.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, не спускайтесь в заглубленные помещения.

Держитесь подальше от больших одинокостоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.

Комиинформ
  Ключевые слова: штормовое, гроза
  Рубрика: Погода
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