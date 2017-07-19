Делегация Коми приняла участие в VII съезде белорусов мира

15 июля в Минске открылся седьмой Съезд белорусов мира. На него съехались белорусы более чем из 20 стран. Такой форум проходит раз в четыре года. Его организатором выступает международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" ("Батьковщина"). Главными темами съезда стали стратегия развития белорусской нации и государственности, а также взаимодействие с белорусским зарубежьем.

Как рассказал "Комиинформу" председатель НКА белоруссов в Коми Андрей Лазицкий, на съезд делегировано более 300 представителей зарубежной диаспоры и белорусских негосударственных объединений, в качестве гостей приглашены представители религиозных организаций, государственных органов власти, аккредитованные в Беларуси иностранные дипломаты.

На съезд выехала представительная делегация белорусов России в количестве 46 человек во главе председателя федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергея Кондыбовича. В составе российской делегации и два делегата форума от белорусской национально-культурной автономии в Республике Коми: председатель Андрей Лазицкий и член совета автономии Валерий Лученок. Также по приглашению организаторов съезда выехала министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

Как отметила министр Елена Ермолина, съезд белорусов мира стал хорошей переговорной площадкой для укрепления уже давно установившихся между Республикой Коми и Республикой Беларусь культурных связей. Также встречи с представителями государственных органов власти дали возможности для новых перспектив в экономическом сотрудничестве.

Со стороны Республики Беларусь Министерством иностранных дел и Министерством культуры большое внимание уделяется поддержке белорусской диаспоры. Председатель федеральной НКА белорусов России Сергей Кондыбович на встрече с Уполномоченным по делам религий и национальностей при Совете министров Белоруссии Леонидом Гулякой отметил активную деятельность белорусской автономии в Республике Коми, которая с первых дней своего образования поддерживает тесные контакты с Министерством культуры и Комитетом по делам религий и национальностей. Автономия в Коми благодарна за переданные красивые национальные костюмы для участников Народного хора "Купалинка". Безусловно, большой вклад в налаживание и развитие социально-экономических связей с этнической родиной вкладывает ныне почетный председатель белорусской автономии Аркадий Крупенько.

Леонид Павлович Гуляко заверил участников встречи, что автономия белорусов Коми и впредь будет активно поддерживаться со стороны Белоруссии.

По словам А.Лазицкого, народный хор "Купалинка" готовится к участию в III фестивале искусств белорусов мира, который состоится 12-14 сентября в г.Минске.