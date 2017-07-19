Сторона защиты Михаила Брагина обжаловала его приговор

Сторона защиты депутата госсовета Коми Михаила Брагина обжаловала его приговор, вынесенный Сыктывкарским горсудом 29 июня. Информацию "Комиинформу" сообщил сам М.Брагин.

Напомним, что и сторона обвинения уже обжаловала вынесенное судебное решение, посчитав его слишком мягким. Как уточнили в республиканском надзорном органе, заседание в суде апелляционной инстанции по закону должно быть назначено в двухмесячный срок.

Прокуратура обжаловала приговор в части оправдания М. Брагина по двум статьям - 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности"). Кроме того, ведомство настаивает на первоначальной квалификации действий осужденного по статье 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").

29 июня парламентария приговорили к штрафу 2,5 млн. рублей. По статье 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") М.Брагин был оправдан.

Суд признал И.Брагина виновным в покушении на коммерческий подкуп за незаконные действия (ч.3 ст.30, п."в" ч.7 ст.204 УК РФ).









