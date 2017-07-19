Печорских охотников оштрафовали за непредоставление сведений о добытых утках
Печорский городской суд удовлетворил протест Печорского природоохранного межрайонного прокурора и признал незаконным постановление мирового судьи о прекращении производства по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты) в отношении двоих местных жителей.
Этому предшествовало изучение административной практики государственного казенного учреждения Республики Коми "Охотнадзор". Прокуратура установила, что в мае 2017 г. эксперт данного учреждения составил протоколы по делам об административном правонарушении в отношении двоих охотников. В августе прошлого года мужчины получили разрешения на добычу птицы на территории общедоступных охотничьих угодий Печорского района сроком действия с 17 августа по 15 ноября 2016 года. По окончании срока его действия (в течение 20 дней) печорцы в нарушение требований закона не направили в Охотнадзор сведения о добыче птиц, предусмотренные разрешением на добычу охотничьих ресурсов по месту разрешения.
читывая, что подобное бездействие образует состав административного правонарушения, эксперт "Охотнадзора" возбудил в отношении любителей охоты административные дела. Мировой судья, которому материалы были направлены для рассмотрения по существу, прекратил производство по делам ввиду истечения срока привлечения к административной ответственности.
Печорская природоохранная межрайонная прокуратура не согласилась с выводом мирового судьи и опротестовала его постановления в вышестоящий суд, который с позицией прокуратуры согласился и направил административные дела на новое рассмотрение.
На минувшей неделе мировой судья признал правонарушителей виновными и назначил им наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
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