Аппарат Госдумы научат писать по-русски

Аппарат Госдумы объявил конкурс на обучение своих сотрудников в сентябре—декабре 2017 года. Их квалификацию предлагается повышать по двум направлениям: "Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов" и "Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения".

Как пояснил "Ъ" источник в аппарате Госдумы, "инициаторы закупки — кадровая служба".

"Подобные программы аппарат организует ежегодно для своих сотрудников. Раз в три года все сотрудники должны повышать свою квалификацию", — отметил собеседник "Ъ".

Согласно конкурсной документации, обучаться по программам будут 52−53 сотрудника, "замещающие ведущие должности государственной гражданской службы". По первой программе сотрудники аппарата Госдумы познакомятся с "трудными случаями лексической стилистики, плеоназмами и тавтологией, проблемами канцелярита, профессионального жаргона в документах", узнают, как склоняются нестандартные фамилии и имена, а также как называются жители городов России. Необходимость повышения квалификации собеседник "Ъ" объяснил "появлением новых функций аппарата Госдумы — нужны более подготовленные сотрудники".

"Сотрудникам важно постоянно повышать свою грамотность в связи с тем, что усиливается экспертное направление работы аппарата, работа в социальных сетях, протокольная деятельность", — сказал он. После перехода в Госдуму в качестве спикера Вячеслава Володина аппарат нижней палаты подвергся значительной реформе.

Вторая образовательная программа "должна обеспечить получение знаний о правах и обязанностях гражданского служащего, требованиях к служебному поведению", — говорится в конкурсной документации. В рамках этой программы будут изучены конституционные основы государственной власти, система органов власти. Кроме того, сотрудникам аппарата Госдумы расскажут о противодействии коррупции, социально-психологических аспектах деятельности гражданского служащего, деловом этикете и культуре речи. Повышение квалификации будет проведено в соответствии с постановлением правительства от 6 мая 2008 года.

Политолог Екатерина Шульман сказала "Ъ", что "в Госдуме и раньше проводились подобные мероприятия по повышению квалификации". "Раньше обучение в Думе проводил РАНХиГС. Подобные программы также разрабатывает МГУ и Высшая школа экономики", — отметила политолог.