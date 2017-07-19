Статус "грубых нарушителей" заставит управляющие компании работать качественнее

Выработка впервые за два года действия системы лицензирования управляющих компаний в РФ официального перечня грубых нарушений ими лицензионных требований позволит очистить рынок от недобросовестных предпринимателей.

Соответствующее предложение на заседании экспертного совета по ЖКХ при постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета Коми озвучил руководитель региональной Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев.

По его словам, на сегодня федеральным законодательством, регулирующим систему лицензирования УК, не предусмотрено такое понятие, как "грубые нарушения". Опираясь на них в рамках лицензионного контроля за управляющими компаниями органы госжилнадзора могли бы готовить заключения, которые ложились бы в основу принятия решений об отзыве лицензий у недобросовестных участников данного рынка.

"Законодательное закрепление термина "грубые нарушения" и формирование их перечня существенно упростило бы не только подготовку результатов проверок компаний, но и позволило бы влиять на их дальнейшую судьбу", - уточнил Роман Шашев.

Члены экспертного совета наряду с другими инициативами единогласно поддержали идею руководителя Службы. Тем более что сама по себе перспектива оказаться в "черном списке" органов надзора в статусе "грубых нарушителей" послужила бы стимулом для многих компаний в своей текущей деятельности не забывать о качестве всего спектра работ и выполнения взятых на себя перед собственниками обязательств. Как минимум – из опасения лишиться лицензии и, соответственно, права на ведение предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.