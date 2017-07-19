Россельхознадзор Коми выявил фальсифицированный "Голландский" сыр

19 июля 2017 года, 9:40 |

Во втором квартале 2017 года государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Коми провели отбор проб молочной продукции на соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

По информации ведомства, в результате мониторинга был выявлен факт несоответствия сыра "Голландского" (м.д.ж. 45 %, дата выработки 05.03.2017, производство ООО "Арча", Балтасинский район, Республика Татарстан) установленным требованиям по массовой доле жира и белка.

Информация о несоответствии продукции нормативным критериям качества, влекущим нарушение потребительских прав граждан, была направлена в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора провели административное расследование, в ходе которого выяснили, что сыр "Голландский" на предприятии не производился. Более того, копия представленной потребительской этикетки не соответствует этикетке, используемой при производстве сыра производителем в части информации об условиях хранения, сроках годности.

Комиинформ
  Ключевые слова: Россельхознадзор
  Рубрика: Общество
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