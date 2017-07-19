Россельхознадзор Коми выявил фальсифицированный "Голландский" сыр
Во втором квартале 2017 года государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Коми провели отбор проб молочной продукции на соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".
По информации ведомства, в результате мониторинга был выявлен факт несоответствия сыра "Голландского" (м.д.ж. 45 %, дата выработки 05.03.2017, производство ООО "Арча", Балтасинский район, Республика Татарстан) установленным требованиям по массовой доле жира и белка.
Информация о несоответствии продукции нормативным критериям качества, влекущим нарушение потребительских прав граждан, была направлена в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора провели административное расследование, в ходе которого выяснили, что сыр "Голландский" на предприятии не производился. Более того, копия представленной потребительской этикетки не соответствует этикетке, используемой при производстве сыра производителем в части информации об условиях хранения, сроках годности.
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