На трассе Сыктывкар - Ухта "Форд" врезался в "КамАЗ"

19 июля 2017 года, 10:21 | Ухта
Фото ГИБДД

Вчера в обеденное время в ДТП под Ухтой травмировался водитель "Форд Фокус" 1987-го года рождения, врезавшись в "КамАЗ". Столкновение произошло в 13:48 на 283-м километре автодороги Сыктывкар - Ухта.

Как сообщили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции, мужчина двигался со стороны столицы Коми к Ухте. Грузовик, за рулем которого находился водитель 1959-го года рождения, ехал впереди попутно.

В какой-то момент водитель иномарки не учел дистанцию, в результате чего "Форд" врезался в "КамАЗ".

Пострадавшего водителя легкового авто доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, ушибленными ранами коленей, ссадиной лица.

Мужчина в течение года на территории РК к административной ответственности привлекался дважды по ст.12.6 КоАП РФ (не пристегнут ремнем безопасности). Стаж с вождения с 2005 года.

Водитель большегруза в течение года к ответственности за нарушения ПДД не привлекался. За рулем с 1977-го.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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