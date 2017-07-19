В Ижемском районе загорелась подстанция

19 июля 2017 года, 9:37 | Ижемский
Фото МЧС

Вчера в поселке Щельяюр Ижемского района загорелась подстанция. Вызов на пульт дежурного поступил 18 июля в 15:08.

Как уточнили в МЧС по региону, пожарные подразделения прибыли на улицу Дорожную в 15:10. Горел распределительный трасформатор, принадлежащий Ижемским РЭС.

В тушении принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава республиканской пожарной охраны.

Пожар ликвидирован в 15:25 минут на площади 8 кв. м. Строение повреждено огнем.

Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительная причина возгорания - недостаток конструкции электрооборудования.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: село, пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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