К управляющим компаниям, накопившим долги перед поставщиками, должны применяться санкции

19 июля 2017 года, 10:35 |
Фото Антона Пархачёва

Суды апелляционной инстанции отменяют решения мировых судов в Коми о привлечении к административной ответственности руководителей управляющих компаний за накопленные долги перед поставщиками потребленных в многоквартирных домах коммунальных ресурсов. Власти региона проработали иной вариант санкций в отношении недобросовестных участников рынка.

Как уже сообщал "Комиинформ", в Сыктывкаре проведено заседание экспертного совета по ЖКХ при постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета Коми. Напомним, эксперты обсудили ход реализации в республике системы лицензирования управляющих компаний, которая внедрена в стране два года назад.

Руководитель Службы стройжилтехнадзора Коми Роман Шашев выдвинул несколько предложений по усовершенствованию этой системы. В их числе – идея об исключении у лицензиата из реестра лицензий сведений обо всех домах, в случае наличия в течение шести месяцев задолженности по оплате за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в размере, превышающем сумму платы за них за три месяца.

"В начале года мы проверили управляющие компании на предмет долгов перед РСО. По материалам проверок мировыми судьями вынесились решения о привлечении руководителей компаний к административной ответственности. Однако эти решения им удалось обжаловать. В апелляционной инстанции постановления мировых судов отменены", - пояснил Роман Шашев.

Озвученное им предложение в случае, если Госсовету удастся убедить Госдуму его узаконить, не позволит компаниям избегать ответственности за данные правонарушения. Собравшиеся помимо других предложений поддержали и эту инициативу, отметив, что недобросовестные управляющие компании, собирая с собственников платежи за ЖКУ, несвоевременно перечисляют их на счета РСО, так как прокручивают деньги в банках для извлечения финансовой выгоды. А те компании, которым закон не писан, и вовсе на свое усмотрение распоряжаются средствами жильцов, предназначенных для оплаты потребленных тепло-, электроэнергии, газа, воды и иных коммунальных благ.

"Чем интенсивнее разрастаются долги перед "ресурсниками", тем меньше возможностей у управляющих компаний полноценно управлять жилфондом. Это увеличивает риск их банкротства, а в случае введения такой процедуры средства со счетов управляющих компаний направляются на погашение долгов, что опять делает окончательно невозможным финансирование с их стороны текущих ремонтов и содержания общедомового имущества по договорам управления многоквартирными домами", - высказался руководитель Службы.

Председатель экспертного совета Татьяна Саладина, возглавляющая профильную комиссию парламента, добавила, что по результатам мониторинга предложений, которые в этом году регионами уже подготовлены в Госдуму, оказалось, что многие субъекты РФ выдвигают идею, аналогичную озвученной Романом Шашевым. Но с той лишь разницей, что ждать, пока накопятся долги, для применения санкций законодатели на местах считают допустимым не полгода, а всего три месяца.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: ЖКХ
  Рубрика: Право
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