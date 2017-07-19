В Усинске создается школьная футбольная лига

В начале сентября в Усинске стартует турнир по мини-футболу для школьников. Ребята из городских и сельских школ создадут свои команды, получат новую форму и реализуют возможность выявить сильнейшего.

Школьная футбольная лига создается при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми: это совместный проект с администрацией городского округа "Усинск", идея которого родилась давно, а подготовка к нему началась еще в апреле.

Несмотря на то, что в соревнованиях будут участвовать школьники, организованы они будут вполне "по-взрослому". 12 команд разделят на две подгруппы, где игры пройдут по круговой системе. На втором этапе, плей-офф, по две лучшие команды от каждой подгруппы поборются за главный трофей турнира. Ожидается вполне профессиональное, серьезное соревнование из десятков матчей, полуфинала, решающей игры и встречи за "бронзу".

Уже сейчас полным ходом идет подготовка к турниру во всех школах округа.

"Мы живем на севере великой России, которая богата юными талантами именно в своей "глубинке". Вспомните, как школьники, которые играли на турнире "Кожаный мяч", потом входили в составы сборных, участвовали и побеждали в соревнованиях самого высокого уровня. Уверен, что у наших ребят – высокий потенциал, и поможет его раскрыть наш новый турнир", - отметил руководитель администрации городского округа "Усинск" Станислав Хахалкин.

"Важно, что в соревнованиях будут участвовать как городские, так и сельские школьники. Опыт таких турниров мотивирует ребят достигать вершин профессионального спорта, развивать спортивное мастерство", - отметил заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Сергей Макаров.