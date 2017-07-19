Финансирование содержания кладбищ в Коми происходит по остаточному принципу

Вопрос недостаточного финансирования неоднократно поднимался в ходе круглого стола, посвященного вопросам содержания и поддержания порядка на кладбищах Республики Коми. Члены Общественной палаты и остальные участники встречи отметили, что ситуация с наиболее значимыми проблемами в целом не меняется уже в течение двадцати лет.

Примеры из документа 1997 года привела аудитории зампедседателя Общественной палаты Коми Галина Лапшина. По ее словам, уже тогда стояли конкретные задачи и сроки, которые не были реализованы и по сей день. Например, в документе значились ревизия захоронений и обеспечение подъездов к кладбищам.

"Кладбища зачастую имеют немалую протяженность, расстояние от остановки общественного транспорта до его конца может достигать нескольких километров, и не у всех есть машины", - отметила она.

Г.Лапшина рассказала и о давнем обращении пенсионерки, вынужденной по три километра ходить пешком до могилы родственника. По словам зампредседателя ОП РК, эта женщина уже и сама покоится на кладбище, а вопрос не решен до сих пор.

Неутешительные цифры показал и мониторинг республиканских кладбищ. Так, из 406 имеющихся в регионе погостов, 392 из которых открыты для захоронений, лишь 2% на сегодня имеют освещение.

Участники связывают сложившуюся ситуацию в том числе и с финансированием, которое, по их словам, осуществляется по остаточному принципу. В ходе встречи неоднократно отмечено, что в действующем законодательстве не предусмотрено, что кладбище - это объект, требующий содержания.

Муниципалитеты в итоге сталкиваются с одинаковой проблемой - выделенных средств, порядка 600-700 тысяч рублей на год, бывает достаточно лишь для оплаты труда работников кладбища, тогда как о благоустройстве места захоронения, установки ограждений или осветительных приборов речи не идет.