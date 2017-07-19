Общественники Коми предлагают забросившим могилы родных платить за уборку

Повсеместное загрязнение мест захоронения назвали одной из ключевых проблем участники круглого стола по проблемам поддержания порядка на кладбищах в Республике Коми. Стихийные свалки зачастую мешают проезду и портят визуальный облик кладбищ, оставляют мусор на территории и посетители, и сотрудники ритуальных сервисов, тогда как вопрос уборки и вывоза отходов решается в регионе нерационально.

Одним из первых предложений стала организация субботников на кладбищах с привлечением наемных рабочих и жителей города, представителей общественных и религиозных организаций. Соответствующую инициативу озвучила зампредседателя Коми регионального отделения "Всемирного Русского Народного Собора" Галина Кравченко. Она также отметила, что в некоторых случаях вывозка мусора ничего не дает, например, если на территории попросту отсутствуют контейнеры для сбора мусора.

В целом мысль об организации субботников была поддержана членами Общественной палаты и другими участниками встречи. Этот тезис был включен в ряд рекомендаций, сформированных в адрес региональных властей. Однако прозвучала и иная точка зрения.

"Мы поддерживаем в чистоте места захоронений наших родных, и я не готова убирать мусор еще где-либо. Я считаю, правильно будет официально назначать ответственного из числа родственников, который будет регулярно следить за порядком на участке. А если по какой-то причине человек не имеет возможности самостоятельно убираться на месте захоронения, назначить для него небольшую плату и пусть уборкой займутся сотрудники", - предложила эксперт Народного Фронта по вопросам ЖКХ Валентина Анфилатова.

"Комиинформу" она прокомментировала, как именно видит организацию этой меры.

"Договор должен заключаться между родственником и кладбищем. При этом родственники должны сами определить ответственного", - пояснила она.

По ее мнению, финансовая ответственность позволит дисциплинировать граждан и значительно сократит масштаб озвученной проблемы. Под ответственность администрации в этом случае пойдут лишь те захоронения, которые будут признаны бесхозными за неимением родных.

В вопросе устранения "кладбищенских свалок" высказался и директор сыктывкарского "Жилкомхоза" Дмитрий Муллаянов. В ответ на замечание аудитории о непродуктивной работе предприятия "Созидание", ответственного за вывоз мусора в столице Коми, он отметил, что объем затрат оказался существенно выше ожидаемого.

"Во время аукциона на обслуживание кладбищ они ("Созидание" - прим.ред.) заявили стоимость контракта на миллион ниже запланированной. Выиграли, а теперь кусают локти. Представьте, в год мы хороним более двух тысяч человек, плюс кладбища посещают родственники ранее умерших, мусора остается очень много. Именно поэтому в прошлом году, в ноябре, был организован дополнительный аукцион, чтобы вывезти то, что осталось", - подчеркнул он.

В этом году "Жилкомхоз" также планирует не допустить "погребения" невывезенного мусора под снегом.

Еще один важный момент, который способствует поддержанию порядка в местах захоронений это ограждение территории кладбища. На сегодня таковое имеется у 57% кладбищ. Особенно актуально вопрос стоит в сельских районах, где на неогороженные кладбища забредает, как на пастбище скот, справляет естественные надобности, ломает сооружения.