В Инте приступили к благоустройству дворов

В Инте подрядчик из Северной столицы приступил к укладке плит на дворовых территориях.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Приполярья, всего на благоустройство дворовых территорий в Инте в этом году выделено 23 млн. 480 тыс. рублей. Из них 12,1 млн. рублей - средства республиканского и федерального бюджетов, которые Инта, как моногород, получила в рамках реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Во дворе дома №13 по улице Горького работа закипела во вторник. Следующий - соседний двор дома №15. По проекту две эти дворовые территории соединит пешеходная дорожка.

Накануне управляющая компания вместе с питерскими подрядчиками уведомила их жителей о начале работ и необходимости убрать припаркованный во дворе личный транспорт. Тяжелая техника начала вскрывать и вывозить старое асфальтное покрытие двора.

"По условиям контракта срок окончания работ – 31 октября, - рассказал прораб подрядной компании "Лемью" Ярослав Брелко. - Но мы рассчитываем справиться значительно быстрее, за две недели. Мы провели все необходимые подготовительные организационные работы, привлекли для работы интинцев и постараемся оправдать ожидания горожан".

Жители этих домов действительно долго ждали и активно участвовали в формировании городской программы благоустройства. Шесть дворовых территорий, которые вошли в программу 2017 года, по предложениям интинцев были выбраны общественной комиссией.

"Этот традиционный для Инты вид благоустройства дворовых территорий с использованием дорожных плит местного завода железобетонных изделий несколько лет подряд выполняли только местные подрядчики , - отметила мэр Инты Лариса Титовец. - К сожалению, в этом году ни одна интинская компания не приняла участия в конкурсе. Мы боялись получить "кота в мешке", поэтому еще до подписания контракта встретились с руководством компании, оговаривали все особенности работ".

Власти города намерены жестко контролировать не только сроки, но и качество укладки плит. Тем более что в результате состоявшихся конкурсных процедур эта же компания стала подрядчиком на благоустройство и остальных дворовых территорий, включенных в программу 2017 года.