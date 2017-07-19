В Инте приступили к благоустройству дворов

19 июля 2017 года, 9:25 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте подрядчик из Северной столицы приступил к укладке плит на дворовых территориях.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Приполярья, всего на благоустройство дворовых территорий в Инте в этом году выделено 23 млн. 480 тыс. рублей. Из них 12,1 млн. рублей - средства республиканского и федерального бюджетов, которые Инта, как моногород, получила в рамках реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

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Во дворе дома №13 по улице Горького работа закипела во вторник. Следующий - соседний двор дома №15. По проекту две эти дворовые территории соединит пешеходная дорожка.

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Накануне управляющая компания вместе с питерскими подрядчиками уведомила их жителей о начале работ и необходимости убрать припаркованный во дворе личный транспорт. Тяжелая техника начала вскрывать и вывозить старое асфальтное покрытие двора.

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"По условиям контракта срок окончания работ – 31 октября, - рассказал прораб подрядной компании "Лемью" Ярослав Брелко. - Но мы рассчитываем справиться значительно быстрее, за две недели. Мы провели все необходимые подготовительные организационные работы, привлекли для работы интинцев и постараемся оправдать ожидания горожан".

Жители этих домов действительно долго ждали и активно участвовали в формировании городской программы благоустройства. Шесть дворовых территорий, которые вошли в программу 2017 года, по предложениям интинцев были выбраны общественной комиссией.

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"Этот традиционный для Инты вид благоустройства дворовых территорий с использованием дорожных плит местного завода железобетонных изделий несколько лет подряд выполняли только местные подрядчики , - отметила мэр Инты Лариса Титовец. - К сожалению, в этом году ни одна интинская компания не приняла участия в конкурсе. Мы боялись получить "кота в мешке", поэтому еще до подписания контракта встретились с руководством компании, оговаривали все особенности работ".

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Власти города намерены жестко контролировать не только сроки, но и качество укладки плит. Тем более что в результате состоявшихся конкурсных процедур эта же компания стала подрядчиком на благоустройство и остальных дворовых территорий, включенных в программу 2017 года.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: ремонт дворовых территорий
  Рубрика: Общество
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