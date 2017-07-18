В центре Сыктывкара сотрудники Росгвардии задержали наркопотребителей.

Как сообщили "Комиинформу" в Управлении Росгвардии по Республике Коми, утром 15 июля автоэкипаж вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Сыктывкару в центре столицы обратил внимание на двух молодых людей, которые вели себя странно: двигаясь по улице Коммунистической, они постоянно оглядывались по сторонам.

Стражи порядка решили подойти с проверкой. Молодые люди попытались скрыться, побежав в разные стороны, но были остановлены сотрудниками Росгвардии.

Один из юношей выбросил деформированную пластиковую бутылку, предположительно, приспособленную для употребления синтетических наркотиков способом курения.

На место происшествия незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Сыктывкару. Задержанных доставили в дежурную часть сыктывкарской полиции для дальнейшего разбирательства.