В центре Сыктывкара сотрудники Росгвардии задержали наркопотребителей

18 июля 2017 года, 21:20 | Сыктывкар

В центре Сыктывкара сотрудники Росгвардии задержали наркопотребителей.

Как сообщили "Комиинформу" в Управлении Росгвардии по Республике Коми, утром 15 июля автоэкипаж вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Сыктывкару в центре столицы обратил внимание на двух молодых людей, которые вели себя странно: двигаясь по улице Коммунистической, они постоянно оглядывались по сторонам.

Стражи порядка решили подойти с проверкой. Молодые люди попытались скрыться, побежав в разные стороны, но были остановлены сотрудниками Росгвардии.

Один из юношей выбросил деформированную пластиковую бутылку, предположительно, приспособленную для употребления синтетических наркотиков способом курения.

На место происшествия незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Сыктывкару. Задержанных доставили в дежурную часть сыктывкарской полиции для дальнейшего разбирательства.

Комиинформ
  Ключевые слова: Росгвардия, наркоманы
  Рубрика: Происшествия
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