Прокуратура Коми поддержала предложение регионального центра "ЖКХ Контроль" не допускать до жилфонда лиц с криминальным прошлым

Прокуратура Коми поддержала предложение регионального центра "ЖКХ Контроль" ограничить допуск к соисканию лицензий на право управления многоквартирными домами предпринимателей, допустивших в прошлом совершение экономических (финансовых) преступлений.

Как ранее сообщал "Комиинформ", сегодня в Госсовете на заседании экспертного совета по ЖКХ при постоянной комиссии парламента по вопросам ЖКХ прошло обсуждение реализации в регионе введенной два года назад по всей стране системы лицензирования управляющих компаний. В рамках обсуждения вариантов ее корректировки прозвучали различные идеи, большая часть которых предусматривает ужесточение контроля за деятельностью данных организаций. Одно из предложений прозвучало от члена экспертного совета Дарьи Шучалиной, возглавляющей в регионе центр "ЖКХ Контроль".

"По моему двухлетнему опыту работы в Лицензионной комиссии Республики Коми могу сказать, что больше всего проблем возникает с управляющими компаниями, учредители и директора которых в прошлом уже имели проблемы с законом. Поэтому имеет смысл нашему парламенту поднять перед Госдумой вопрос о возможности ограничения допуска к соисканию лицензий тех предпринимателей, которые имеют, пусть и погашенные, судимости за экономические преступления в сфере финансово-хозяйственной деятельности, как то: растраты, превышения должностных полномочий, злоупотребления ими и тому подобные", - отметила общественница.

На вопрос собравшихся, не пойдет ли такого рода табу вразрез с конституционным правом любого россиянина заниматься предпринимательством, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Коми Сергей Белов отметил, что подобного рода ограничения с учетом федерального законодательства допустимы, главное – правильно сформулировать правовые формулировки.

"В перечень ограничений новый пункт можно обозначить так: "лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за экономические преступления"", - отметил представитель руководства прокуратуры.

Председатель экспертного совета Татьяна Саладина, возглавляющая профильную комиссию Госсовета, подытоживая итоги обсуждения темы, пояснила, что все прозвучавшие от собравшихся предложения будут проработаны государственным правовым управлением Госсовета, после чего наиболее рациональные и перспективные будут оформлены надлежащим образом для направления от законодателей региона в Госдуму.