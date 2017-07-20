В Инте нанесли дорожную разметку

20 июля 2017 года, 9:20 | Инта
Фото администрации Инты

Сегодня в Инте завершается работа по первичному нанесению дорожной разметки.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации города, по условиям контракта на первом этапе выполнения работ подрядная компания нанесла 105 километров линий горизонтальной разметки и 49 пешеходных переходов.

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"Мы понимаем, что разметка – это важный фактор в обеспечении дорожной безопасности, поэтому, как только позволяют погодные условия, начинаем эти работы", - высказался руководитель подрядной компании Антон Ковшиков.

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Второй этап предполагает обновление пешеходных переходов. Эти работы традиционно выполняются перед началом учебного года в образовательных организациях.

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"Я считаю, что это очень важно. После летних каникул контрастные цвета разметки пешеходных переходов привлекут дополнительное внимание школьников и водителей и, таким образом, еще раз напомнят всем о правилах поведения на дороге", - отметила мэр Инты Лариса Титовец.

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Из бюджета города работы по нанесению дорожной разметки в этом году выделено более 1,5 миллионов рублей.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: дорожная разметка
  Рубрика: Общество
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