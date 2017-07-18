В Сыктывкаре под колеса автомобиля попал ребенок, в Усинске - велосипедистка

18 июля 2017 года, 17:50 | Сыктывкар, Усинск
Фото ГИБДД

Сегодня в столице Коми в ДТП пострадал ребенок, в Усинске - велосипедистка.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, 18 июля в 14:35 водитель 1992-го года рождения, управляя "Мицубиси Каризма", двигался по улице Орджоникидзе со стороны Ленина в направлении Первомайской.

На регулируемом перекрестке Орджоникидзе – Интернациональная, поворачивая налево на улицу Интернациональную, он наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый свет.

В результате ДТП пострадала девочка 2004-го года рождения. Ребенок получил ушиб поясничного отдела позвоночника и был госпитализирован.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года не привлекался, стаж управления транспортом - с 2012-го года.

В Усинске авария произошла сегодня в 8:50, сообщили в ГИБДД по Коми. Водитель 1950-го года рождения двигался на личном "Киа Риа" по двору улицы Строителей. Напротив дома №13 он сбил велосипедистку, которая выезжала со двора по тротуару.

У пострадавшей - ссадины и ушибы. Госпитализация ей не потребовалась. О водителе "Киа" известно, что права он получил в 1996-м году.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: ДТП, транспорт, дороги, коми
  Рубрика: Происшествия
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