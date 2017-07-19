Межадорские пожарные избавили воспитанников школы-интерната от опасности

Фото пресс-службы УППС и ГЗ по РК

Год добрых дел: межадорские пожарные демонтировали старый ангар, угрожавший жизни и здоровью воспитанников школы-интерната.

В рамках "Года добрых дел" и акции Учреждения "Поможем делом", посвящённой 85-летию гражданской обороны, территориальные подразделения противопожарной службы Республики Коми продолжают приносить пользу землякам.

На днях работники пожарной части №131 отряда №13 села Межадор Сысольского района помогли Учебно-опытному хозяйству "Межадорское" школы-интерната им. А.А. Католикова. На территории хозяйства располагался старый ангар, построенный ещё в советские годы. Строение пришло в негодность, металлические конструкции стали угрожать жизни и здоровью воспитанников. Руководством образовательного учреждения было принято решение демонтировать его полностью. На помощь позвали местных пожарных.

Работники части, свободные от несения службы, разрушили бетонные подпорки, подпилили болтовые соединения. Обрушение конструкции проводили при помощи трактора Учебно-опытного хозяйства, сообщает пресс-служба УПЗ и ЧС по Коми.