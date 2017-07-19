Межадорские пожарные избавили воспитанников школы-интерната от опасности

19 июля 2017 года, 9:10 | Сысольский
Фото пресс-службы УППС и ГЗ по РК

Год добрых дел: межадорские пожарные демонтировали старый ангар, угрожавший жизни и здоровью воспитанников школы-интерната.

В рамках "Года добрых дел" и акции Учреждения "Поможем делом", посвящённой 85-летию гражданской обороны, территориальные подразделения противопожарной службы Республики Коми продолжают приносить пользу землякам.

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На днях работники пожарной части №131 отряда №13 села Межадор Сысольского района помогли Учебно-опытному хозяйству "Межадорское" школы-интерната им. А.А. Католикова. На территории хозяйства располагался старый ангар, построенный ещё в советские годы. Строение пришло в негодность, металлические конструкции стали угрожать жизни и здоровью воспитанников. Руководством образовательного учреждения было принято решение демонтировать его полностью. На помощь позвали местных пожарных.

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Работники части, свободные от несения службы, разрушили бетонные подпорки, подпилили болтовые соединения. Обрушение конструкции проводили при помощи трактора Учебно-опытного хозяйства, сообщает пресс-служба УПЗ и ЧС по Коми.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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