В Сыктывкаре завершился ремонт дворов домов по улице Тентюковской

18 июля 2017 года, 17:04 |
Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре завершился ремонт дворов домов по улице Тентюковской.

Речь идёт о домах № 120, 124, 126, 128, 130, 132 и 136, дворовые территории которых стали первыми в столице Коми, отремонтированными в рамках проекта "Городская среда", сообщает пресс-служба мэрии.

На территории семи дворов был произведён демонтаж старого покрытия и уложено порядка 8,4 тысяч квадратных метров свежего асфальта. Также, согласно плана, было заменено более четырёх тысяч бордюрных камней. Все работы были заранее согласованы с жителями указанных домов.

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Бригады подрядной организации приступили к ремонту следующих дворовых территорий, которые также были включены в перечень дворов для ремонта в рамках программы "Городская среда". К примеру, это ряд домов по Сысольскому шоссе, Октябрьскому проспекту, улицам Пушкина и Печорская.

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Вместе с этим, также завершился ремонт трёх дворов в Эжве по адресам ул.Славы, 29,ул.Емвальская, 17, проспект Бумажников, 36. Сейчас ведутся работы по адресам ул.Борисова, 4и ул.Космонавтов, 3.

Напомним, всего в этом году в Сыктывкаре и Эжве в рамках проекта "Городская среда" планируется отремонтировать 52 двора.

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*** Проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. Сыктывкар получил около 160 миллионов, из которых – 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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