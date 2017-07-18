Пострадавшую в смертельной аварии под Ухтой девушку выписали из больницы

18 июля 2017 года, 17:20 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Вчера пострадавшую в смертельной аварии под Ухтой девушку выписали из больницы. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

Непосредственно после ДТП ее госпитализировали в Ухтинскую горбольницу №1 с множественными травмами, сотрясением головного мозга, а также ушибами.

Сейчас девушка находится дома в удовлетворительном состоянии, добавили в региональном Минздраве.

Напомним, трагедия произошла в начале июля в вечернее время. На первом километре автодороги Ухта - Дальний 33-летняя женщина-водитель автомашины "Тойоты Королла" совершила наезд на препятствие - металлическое барьерное ограждение.

После этого машину отбросило на крышу "Дэу Нексия". Затем "Тойота" опрокинулась. Водитель "Тойоты" погибла на месте аварии.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, трагедия, медицина, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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