Пострадавшую в смертельной аварии под Ухтой девушку выписали из больницы
18 июля 2017 года, 17:20 | Сыктывкар
Вчера пострадавшую в смертельной аварии под Ухтой девушку выписали из больницы. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.
Непосредственно после ДТП ее госпитализировали в Ухтинскую горбольницу №1 с множественными травмами, сотрясением головного мозга, а также ушибами.
Сейчас девушка находится дома в удовлетворительном состоянии, добавили в региональном Минздраве.
Напомним, трагедия произошла в начале июля в вечернее время. На первом километре автодороги Ухта - Дальний 33-летняя женщина-водитель автомашины "Тойоты Королла" совершила наезд на препятствие - металлическое барьерное ограждение.
После этого машину отбросило на крышу "Дэу Нексия". Затем "Тойота" опрокинулась. Водитель "Тойоты" погибла на месте аварии.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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