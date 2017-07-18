Книжный фонд Коми пополнится новыми изданиями

Члены Экспертного совета по отбору социально значимой литературы подвели итоги конкурса, определив перечень книги для издания в 2017 году за счет средств республиканского бюджета.

Решение о том, какие книги будут опубликованы: современные произведения местных авторов или их книги, популярные в детских библиотеках и нуждающиеся в переиздании, справочники или историко-краеведческую литературу, в этом году эксперты принимали по новой системе, сообщает пресс-служба главы РК.

Напомним, чтобы повысить открытость и прозрачность системы выбора произведений для книгоиздания, правительство региона совместно с экспертами - писателями и издателями, работниками библиотек, специалистами по коми и русской литературе, в том числе детской, представителями научного сообщества - разработали новые подходы к отбору литературы.

Начиная с этого года заявки, поступающие на конкурс, оцениваются по балльной системе с учетом четких критериев, включающих актуальность, социальную и научную значимость, степень художественной выразительности, практическую и просветительскую ценность, форму подачи информации, востребованность библиотеками. Победителями признаются проекты, набравшие наибольшее количество баллов.

Открывая заседание Экспертного совета, заместитель руководителя администрации главы Коми Евгений Морозов поблагодарил членов рабочей группы, принимавших участие в их разработке.

Прежде чем приступить к голосованию, участники обсудили итоги прошлогодней работы по выпуску социально значимой литературы. В прошлом году было издано 18 книг общим тиражом более 17 тысяч экземпляров. В том числе девять книг для детей и юношества, шесть – на коми языке. Книги, выпущенные при государственной поддержке, были представлены на республиканском литературном конкурсе "Лучшая книга года-2016" и заняли призовые места. Напомним, победителем в номинации "Лучшая книга на коми языке" стала книга Елены Ельцовой "Кодзула зэр" ("Звездопад"). Лучшей книгой на русском языке была признана "Популярная история Республики Коми" (авторы Игорь Жеребцов и Наталья Мельникова), лучшей книгой для детей - "Дуда платтьӧа" Елены Афанасьевой. Сборник стихов Александра Суворова "Непрерывное время" был отмечен специальным призом.

В свою очередь представители Национальной библиотеки Коми и республиканской Национальной детской библиотеки имени С.Я. Маршака рассказали о востребованности изданий для пополнения библиотечного фонда и их популярности среди читателей.

По данным за 2015-2016 годы, чаще всего читателям выдавались сказки Павла Черкашина "Два брата", книги "Мама балуется" Натальи Стасиной и "Осторожно: каникулы" Елены Габовой, "Ю дорын кӧчиль" ("Зайчик у реки") Виталия Уляшева, "Торба с загадками" Тамары Ломбиной, республиканский литературный альманах "Белый бор" и "Сказки Гара Морта" Каллистрата Жакова.

Что касается тематики, то чаще всего сотрудникам библиотек поступают запросы на энциклопедические издания об истории и культуре, географии, городах и районах, природе, памятниках и достопримечательностях региона, о литературе родного края, традициях и искусстве коми народа, писателях, учёных и знаменитых людях республики.

Рассмотрев все вопросы, члены совета оценили проекты согласно установленным критериям. Всего на конкурс было представлено 30 заявок от семи издающих организаций. По количеству набранных баллов был сформирован перечень социально значимой литературы для выпуска в 2017 году.

В него вошли: первый том двухтомника "Библиографический словарь "Писатели Коми" под редакцией Нины Нестеровой, сборник "Енешка рисует", в который вошли произведения Елены Габовой, Петра Столповского, Натальи Стасиной и Валентины Лызловой, третий том произведений Нины Куратовой "Куим небöгö öтувтöм гижöд чукöр", сборник рассказов о природе "Вöр-васа олысьяс" ("Обитатели природы") Анатолия Ракина, сборник произведений Василия Лодыгина "Миянладорын" ("В нашей округе"), сборник стихов Владимира Тимина "Ветер памяти", рассказы Нины Обрезковой "Сизим пыжа" ("На семи лодках") и тринадцатый выпуск литературного альманаха "Белый бор".

Следующее заседание Экспертного совета, на котором будут рассмотрены заявки на издание книг при грантовой поддержке из бюджета республики, состоится в середине августа.