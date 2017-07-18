Юные шахматисты из Воркуты победили на международном фестивале

18 июля 2017 года, 16:25 | Воркута
Фото пресс-службы Минспорта РК

На прошедшем в Костроме шахматном турнире XXIV международного фестиваля "Кубок Волги" воспитанники МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Смена" ("ДЮСШ "Смена") Воркуты Полина Алферова и Всеволод Заостровский завоевали две золотые награды в своих возрастных категориях по классическим шахматам.

Тренер-преподаватель по шахматам "ДЮСШ "Смена" Евгений Белов сообщил, что Всеволод Заостровский одержал победу в турнире "А" среди юношей 2001-2002 г.р. На втором и третьем местах москвичи Алексей Белов и Максим Ковалев.

Полина Алферова победила в турнире "В-2" среди девушек 2003-2004 г.р. этапа детского Кубка России по шахматам, входящего в программу международного фестиваля. На втором месте Таисия Терешечкина из Москвы, а на третьем – Таисия Акулова из Московской области.

Сейчас Всеволод Заостровский готовится к соревнованиям в Ярославле, где с 20 по 28 июля пройдет международный шахматный фестиваль "Ярослав Мудрый-2017".

"У Всеволода есть шансы попасть в финал Кубка России по шахматам в апреле 2018 года. Для этого ему надо хорошо выступить в Ярославле и на турнире в Нижнем Новгороде в начале августа. Полина Алферова пропустит участие в соревнованиях по семейным обстоятельствам", - отметил Евгений Белов.

"Кубок Волги" - крупнейший летний турнир по шахматам. В фестивале участвовали 684 спортсмена из России, Белоруссии и Молдавии. Республика Коми была представлена 25 спортсменами из Воркуты, Ухты и Сыктывкара, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: шахматы, Победа, дети
  Рубрика: Спорт
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