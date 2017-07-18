В Комиэнерго напоминают правила безопасного поведения в грозу.

В связи с наступлением грозового сезона филиал МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") "Комиэнерго" принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения жителей республики Коми.

Ежегодно филиал готовит электросетевую инфраструктуру к прохождению грозового периода: устанавливаются ограничители перенапряжений, заземляющие устройства, грозозащитные тросы, выполняются дополнительные обходы линий и осмотры подстанций для выявления и устранения дефектов.

Между тем, шквалистый ветер может стать причиной падения деревьев на линии электропередачи и обрыва проводов. Ни приближайтесь к проводу, лежащему на земле ближе чем на 8 метров. В случае, если вы увидите оборванный провод сообщите по телефону горячей линии Комиэнерго: 8-800-250-17-00.

Энергетики напоминают: в грозовую погоду защита требуется не только энергооборудованию - в первую очередь она необходима людям, и обезопасить себя от поражающего удара "живого электричества" по силам каждому.

Как правило, молнии отдают предпочтение самым высоким точкам на местности. Молнию притягивают проводники – металлические предметы и водоемы, а также сильное электромагнитное поле - провода, телевышки, энергообъекты, находящиеся под напряжением.

Безопаснее всего переждать грозу в здании, а на улице - в закрытом автотранспорте. Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды — купаться, ловить рыбу. В грозовую погоду необходимо как можно скорее отойти от берега.

Ни в коем случае не приближайтесь к высоким одиночно стоящим деревьям.

Не подходите к линиям электропередачи, антеннам, выключите мобильный телефон.

Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите ненастье на расстоянии не менее 30 метров от них.

Не поднимайтесь на возвышенности, предпочтительнее будет любая низина с сухим грунтом.

Находясь на открытой местности, сядьте на корточки и пригните голову.

В зданиях не следует стоять рядом с окнами, батареями, сантехническими трубами. Выключите из сети все электроприборы. При встрече с шаровой молнией следует стоять на месте и не шевелиться.

Не используйте во время грозы палку для селфи. Влажность воздуха и возвышающийся над вами монопод в разы увеличивают шанс смертельного поражения от попадания молнии.