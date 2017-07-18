В жару сыктывкарцы падали в обмороки и получали тепловые удары

В минувшие жаркие дни сыктывкарцы падали в обмороки и получали тепловые удары, перегревшись на солнце. Среди пострадавших - и взрослые, и дети. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

Так 16 июля на станцию скорой помощи поступил вызов. Звонили родители годовалого ребенка, перегревшегося на солнце. По словам родителей, ребенок лежал в коляске на улице длительное время. У малыша в итоге поднялась температура до 39 -ти, началась рвота.

Бригада "скорой" оказала необходимую помощь. Ребенок остался дома. Телефонограмма передана в детскую поликлинику для учета и оказания дальнейшей помощи пострадавшему.

17 июля зафиксирован вызов к 23-летнему молодому человеку на улицу 65-летия Победы. Сыктывкарец упал в обморок. Ухудшение состояния произошло после пляжа как последствие перегрева на солнце.

В этот же день медики выезжали на улицу Интернациональную на помощь к 21-летнему молодому человеку. В автомобиле ему резко стало плохо от теплового удара.

Во всех случаях врачи дали рекомендации, как вести себя в дальнейшем. От госпитализации взрослые пациенты отказались.