В Усть-Цилемском районе прекращены полномочия депутата, который не представил сведения о доходах и расходах своей супруги

Прокуратура Усть-Цилемского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности в Совете сельского поселения "Хабариха".

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. Указанные сведения лицо, замещающее или занимающее муниципальную должность, обязано предоставлять ежегодно до 1 апреля.

В силу закона полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения перечисленных выше ограничений.

Прокуратура установила, что депутат Совета сельского поселения "Хабариха" Усть-Цилемского района вопреки требованиям закона до 1 апреля 2017 года не предоставил сведения о доходах, расходах за 2016 год на свою супругу.

Прокуратура Усть-Цилемского района внесла в Совет сельского поселения "Хабариха" представление. По результатам его рассмотрения Советом поселения принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.