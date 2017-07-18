Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детское здоровье

Роспотребнадзор и другие ведомства приступают к проверке спиннеров - небольших приборов, набирающих популярность в детской и подростковой среде.

Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время в России отмечается их агрессивное продвижение, пишет "Российская газета".

Учитывая тревогу родителей, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит, может ли привести увлечение этими игрушками к негативным последствиям.

Предварительно ведомство рекомендует не покупать эти приборы в неустановленных местах (что называется, "с рук"), обращать внимание на запах и шум и так далее.

Напомним, что спиннер - устройство их трех "лепестков" с подшипником в центре устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.