Власти Коми предложили новые фильтры для допуска управляющих компаний на рынок обслуживания жилфонда

Власти Коми выступили за усиление контроля над управляющими компаниями путем расширения перечня требований, предъявляемых к ним для получения лицензий, без которых управление жилфондом невозможно.

В данный момент на заседании экспертного совета по ЖКХ при постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета Коми обсуждаются итоги реализации в регионе введенной на федеральном уровне два года назад системы лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Соответствующие документы в Коми выдаются на основании решений Лицензионной комиссии Коми, которую курирует Служба республики стройжилтехнадзора.

С анализом ситуации перед членами экспертного совета только что выступил ее руководитель Роман Шашев. Он напомнил, что Служба является органом государственного жилищного надзора на территории Коми. "Всего за отчетный период с заявлениями о предоставлении лицензии обратилось 229 соискателей. Комиссией принято 209 решений о выдаче лицензии и 18 отказов в связи с несоответствием заявителей лицензионным требованиям", - сообщил Роман Шашев.

По его словам, 16 управляющих организаций признаны Арбитражным судом несостоятельными (банкротами). Еще 11 компаний не имеют многоквартирных домов в своем управлении.

"За первое полугодие текущего года в отношении управляющих организаций государственными жилищными инспекциями в Коми проведено 1904 проверки. По результатам выдано 602 предписания для устранения выявленных нарушений. Привлечено к административной ответственности 204 лица, из них 174 – юридических лица", - уточнил выступавший.

Среди основных нарушений – ненадлежащее содержание управляющими компаниями общего имущества многоквартирных домов и начисление платы за коммунальные услуги. Между тем, в Коми на сегодня нет управляющих организаций, у которых исключены дома из реестра лицензий. Профильная комиссия еще ни раз не принимала решений по обращению в суд об аннулировании лицензий.

"Лицензионный контроль позволяет предупредить, выявить и пресечь нарушения, допущенные управляющими организациями. Однако нормативно-правовая база для осуществления лицензирования и соответствующего контроля недостаточна. Необходимо внести изменения в Жилищный кодекс РФ и постановление правительства РФ № 1110 ("О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами"), расширив перечень лицензионных требований", - предложил Роман Шашев.

А именно – обязать соискателей лицензии нанимать персонал для обеспечения содержания общего имущества жилфонда пропорционально количеству и типам домов, либо письменного обязательства о найме такого персонала в течение трех месяцев с момента получения лицензии. Кроме того, Служба предлагает выдавать лицензии на право управления многоквартирными домами сроком на пять лет. А также – исключать у лицензиата из реестра лицензий сведения обо всех домах, в случае наличия в течение шести месяцев задолженности по оплате за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в размере, превышающем сумму платы за них за три месяца.