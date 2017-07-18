Власти Коми предложили новые фильтры для допуска управляющих компаний на рынок обслуживания жилфонда

18 июля 2017 года, 15:10 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Власти Коми выступили за усиление контроля над управляющими компаниями путем расширения перечня требований, предъявляемых к ним для получения лицензий, без которых управление жилфондом невозможно.

В данный момент на заседании экспертного совета по ЖКХ при постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета Коми обсуждаются итоги реализации в регионе введенной на федеральном уровне два года назад системы лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Соответствующие документы в Коми выдаются на основании решений Лицензионной комиссии Коми, которую курирует Служба республики стройжилтехнадзора.

С анализом ситуации перед членами экспертного совета только что выступил ее руководитель Роман Шашев. Он напомнил, что Служба является органом государственного жилищного надзора на территории Коми. "Всего за отчетный период с заявлениями о предоставлении лицензии обратилось 229 соискателей. Комиссией принято 209 решений о выдаче лицензии и 18 отказов в связи с несоответствием заявителей лицензионным требованиям", - сообщил Роман Шашев.

По его словам, 16 управляющих организаций признаны Арбитражным судом несостоятельными (банкротами). Еще 11 компаний не имеют многоквартирных домов в своем управлении.

"За первое полугодие текущего года в отношении управляющих организаций государственными жилищными инспекциями в Коми проведено 1904 проверки. По результатам выдано 602 предписания для устранения выявленных нарушений. Привлечено к административной ответственности 204 лица, из них 174 – юридических лица", - уточнил выступавший.

Среди основных нарушений – ненадлежащее содержание управляющими компаниями общего имущества многоквартирных домов и начисление платы за коммунальные услуги. Между тем, в Коми на сегодня нет управляющих организаций, у которых исключены дома из реестра лицензий. Профильная комиссия еще ни раз не принимала решений по обращению в суд об аннулировании лицензий.

"Лицензионный контроль позволяет предупредить, выявить и пресечь нарушения, допущенные управляющими организациями. Однако нормативно-правовая база для осуществления лицензирования и соответствующего контроля недостаточна. Необходимо внести изменения в Жилищный кодекс РФ и постановление правительства РФ № 1110 ("О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами"), расширив перечень лицензионных требований", - предложил Роман Шашев.

А именно – обязать соискателей лицензии нанимать персонал для обеспечения содержания общего имущества жилфонда пропорционально количеству и типам домов, либо письменного обязательства о найме такого персонала в течение трех месяцев с момента получения лицензии. Кроме того, Служба предлагает выдавать лицензии на право управления многоквартирными домами сроком на пять лет. А также – исключать у лицензиата из реестра лицензий сведения обо всех домах, в случае наличия в течение шести месяцев задолженности по оплате за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в размере, превышающем сумму платы за них за три месяца.

Комиинформ
  Ключевые слова: управляющие компании
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:34 18.07.2017
С квартир без счетчиков будут взимать плату за воду, даже если собственники в них не проживают
13:43 17.07.2017
Сергей Гапликов проверил ход работ по благоустройству дворов в Сыктывкаре
19:36 16.07.2017
Жители Коми могут бесплатно узнать, как грамотно провести капремонт в домах


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Монди СЛПК выпустило в реки Коми полмиллиона мальков ценных пород рыб
Швейцарских студентов удивили объемы производства Монди СЛПК



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июля

В этот день в 1770 год русская армия под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus