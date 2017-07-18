На территории Коми действуют шесть лесных пожаров

18 июля 2017 года, 14:05 | Усинск, Ижемский, Усть-Цилемский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

На территории Коми действуют шесть лесных пожаров: один в Усинске, два в Усть-Цильме и три в Ижемском районе. Угрозы населенным пунктам они не представляют, на местах возникновения есть естественные природные преграды.

В эти дни тайга загоралась, в основном, из-за грозы и отчасти - неосторожности местных жителей. Об этом "Комиинформу" сообщили в Коми региональном лесопожарном центре.

Сегодня на территории республики обнаружено пять новых лесных пожаров на общей площади 62,37 Га. Один из них - в Троицко-Печорском районе -удалось ликвидировать на площади 0,37 Га. Произошел он по вине населения, которое неосторожно обращалось с огнем, уточнили в учреждении. Площадь возникновения пожара составила 0,2 Га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Коми обнаружено 82 лесных пожара на общей площади 357,55 Га.

В прошлом году на эту дату на территории республики было зафиксировано 134 лесных пожара на площади 1229,72 Га.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: пожар, лето, лес, коми
  Рубрика: Происшествия
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