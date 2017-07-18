95% жителей Коми, вышедших на пенсию в этом году, получили пенсионные накопления в виде единовременной выплаты

18 июля 2017 года, 13:51 |
Фото из архива "Комиинформа"

95 процентов жителей Коми, которые вышли на пенсию с начала года, получили пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Одному проценту граждан назначена срочная выплата из средств пенсионных накоплений, четырем процентам - накопительная пенсия. Примерно таким же было соотношение видов выплат и в предыдущие годы.

Напомним, средства пенсионных накоплений выплачиваются единоразово, если размер накопительной пенсии по отношению к общему размеру страховой пенсии составляет пять и менее процентов.

На срочную выплату имеют право участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также женщины, направившие средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии. Срок получения выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее 10 лет.

В остальных случаях назначается накопительная пенсия - ежемесячная бессрочная выплата.

Средний размер единовременной выплаты составил 9 500 рублей, размер срочной выплаты – 1500 рублей в месяц, накопительной пенсии – 1100 рублей в месяц.

Обращаться за выплатой пенсионных накоплений нужно в ту организацию, где эти средства формировались (ПФР или один из негосударственных пенсионных фондов). Узнать, где формируется ваш пенсионный капитал, можно в "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе "Управление средствами пенсионных накоплений". Для доступа к сервису нужно иметь регистрацию на портале www.gosuslugi.ru.

Подробнее о том, как формируются и как выплачиваются пенсионные накопления, можно прочитать на сайте ПФР, сообщает пресс-служба отделения фонда в Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: пенсия
  Рубрика: Экономика
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