Сыктывкарец дважды воспользовался доверчивостью своего приятеля и похитил у него 77 тысяч рублей

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару расследуют уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты местного жителя.

В мае 2017 года потерпевший уже обращался в полицию по факту кражи его банковской карты и находящихся на ней 43 тыс. рублей. Правоохранители установили, что к хищению причастен приятель заявителя. Сыктывкарец 1988 года рождения был задержан. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенные с карты денежные средства злоумышленник обязался вернуть. В середине июля сыктывкарец назначил потерпевшему встречу под предлогом возврата части наличности. Мужчины договорились о возврате долга, и провинившийся друг предложил отметить примирение застольем.

Потерпевший вновь передал приятелю свою банковскую карту, чтобы купить в магазине спиртные напитки и продукты. В результате злоумышленник в очередной раз воспользовался доверием товарища и похитил карту, с которой впоследствии списал 35 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Получены признательные показания.

Более того, в полицию поступило еще одно заявление по факту кражи задержанным местным жителем денежных средств с банковской карты. В настоящее время сотрудники полиции по данному заявлению проверку.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется следствие.