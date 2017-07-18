Экс-солист Белгородской филармонии даст концерт в селе Дон Усть-Куломского района

18 июля 2017 года, 13:50 | Усть-Куломский
Фото из группы "Молодежь Усть-Куломского района" ВКонтакте

18 июля в 19 часов в социокультурном центре села Дон Усть-Куломского района состоится концерт экс-солиста Белгородской государственной филармонии Валерия Михайлова. Музыкант сыграет на электровиолончели классические и популярные инструментальные композиции, музыку из известных кинофильмов.

Молодой исполнитель долгие годы занимался исключительно академической музыкой. Но после того как он приобрел электровиолончель, его вектор творческого развития резко поменялся. Теперь его интересует джаз. Михайлов оставил оркестр Белгородской филармонии и все силы направил на сольное творчество. Развивать его музыкант отправился на юг Франции, в Ниццу. Там он с единомышленником, гитаристом Артёмом Усачёвым, играл в джаз-клубах, где они представляли собственное творчество, и в ресторанах, где музыканты зарабатывали деньги, играя более традиционную и узнаваемую музыку. И даже выступили на местном джаз-фестивале, одном из трех крупнейших в Европе.

В Усть-Куломский район Коми его привело то, что супруга Валерия родом из Дона. Поэтому семья решила съездить в родные места и заодно дать для местных жителей концерт, вход на который будет бесплатным.

Илья Баканов
  Ключевые слова: село, музыка, концерт, джаз
  Рубрика: Культура
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