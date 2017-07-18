Глава Коми проверил ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Корткеросском районе

Глава Республики Коми проинспектировал ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Корткеросском районе.

В ходе рабочей поездки в муниципалитет Сергей Гапликов побывал на стройплощадках в селе Корткерос и посёлок Аджером. Всего в рамках четвёртого этапа программы в Корткеросском районе в новые квартиры будет переселено почти 200 жителей аварийных домов из сельских поселений Сторожевск, Приозерный, Пезмег, Корткерос, Намск и Усть-Лэкчим.

В селе Корткерос глава региона проверил строительство 21-квартирного дома по улице Сангородок. В настоящее время ведутся работы по возведению стен второго этажа здания. Планируема дата сдачи в эксплуатацию – август текущего года.

В июле и августе планируется завершить строительство 6 многоквартирных домов в перспективном микрорайоне райцентра "Васильковая-2". Здесь работают сразу три подрядных организации. В 8-квартирном доме по адресу Ольховая, 16 завершаются работы по кладке наружных и внутренних стен второго этажа здания. В двух домах по улице Рябиновой ведутся отделочные работы внутри помещений: смонтированы перегородки, стены обшиты гипсокартонными листами. Произведена разводка канализации и водопровода во всех помещениях здания. Ещё в трёх 4-квартирных домах поулице Ольховой завершаются отделочные работы внутри помещений, ведётся монтаж сантехнического оборудования и водопровода. Произведены работы по заливке отмостки по периметру здания, застройщик приступает к благоустройству территории.

"К концу июля планируем завершить все три дома, сдаём полностью. Территорию благоустроим: между первым и вторым домом будет стоянка на 10 автомобилей с ограждением, а между вторым и третьим - детская площадка современного типа", - проинформировал представитель компании-застройщика.

Сергей Гапликов обратил внимание руководства района на необходимость комплексного благоустройства микрорайона, в том числе с обустройством проездов. Как заверил первый заместитель руководителя администрации Корткеросского района Александр Артеев, после завершения всех строительных работ дороги будут приведены в соответствие нормам и правилам. В настоящее время проезды отсыпаны щебёночно-песчаной смесью.

В посёлке Аджером Сергей Гапликов проверил ход строительства 16-квартирного дома. Конкурс на выполнение строительных работ выиграл местный застройщик, который за счёт собственных средств разобрал прежнее ветхое здание и очистил территорию. По словам руководителя компании-застройщика, работы идут по графику, проблем с материалами нет, рабочих рук хватает.

"Темпы хотим увеличить, и делаем для этого всё от нас возможное. С материалами вопросы решаем: возим сами и нанимаем сторонний транспорт. По сетям с Коми тепловой компанией договорились, что будем помогать им с техникой, предоставим экскаватор, кран, а работы по трубам они берут уже на себя, чтобы не было к нам никаких претензий. После прокладки сетей берёмся за благоустройство, - рассказал руководитель строительной организации Андрей Андреев – Работаем со всеми плотно и единой командой. А кто не в команде - тот из неё выбывает".

В соответствии с проектом дома, помещения для хранения садового инвентаря будут оборудованы в подвале. Вход туда, для удобства жильцов, решено сделать не с улицы, а прямо с подъезда.

Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Гапликов напомнил об обязательствах, которые взяли муниципалитет и республика по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

"Все обязательства по программе должны быть выполнены в срок. Других вариантов нет и не может быть. Необходимо ежедневно контролировать ход строительства и оказывать всю необходимую поддержку подрядным организациям, решая все возникающие вопросы совместно и максимально оперативно", - подчеркнул глава региона.

*** Всего в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Корткеросском районе будет переселено 781 человек, будет предоставлено 329 жилых помещений. Общая расселяемая площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров.