Детские театры получат федеральную поддержку

Президиум Генсовета "Единой России" принял решение о запуске нового партпроекта "Театры – детям"

Планируется, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации партпроекта будет выделяться 300 млн рублей в год. Также предполагается софинансирование из средств региональных и муниципальных бюджетов. Общественный совет партпроекта было предложено возглавить народному артисту России Сергею Безрукову.

Партпроект объединяет 198 детских и кукольных театров в России. В Республике Коми сейчас действует один кукольный театр в Воркуте, ставший в 2017 году участником проекта "Единой России" "Театры малых городов" и получивший федеральное финансирование. Кроме этого, в этом году планируется открыть театр юного зрителя на базе Академического драмтеатра имени В. Савина. В дальнейшем он сможет рассчитывать на поддержку федерального центра.

Гастрольную деятельность в рамках партпроекта будут поддерживать региональные театры, ТЮЗы, детские театры. Как сообщила депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Савастьянова, проект стал возможен благодаря внесенным поправкам в федеральный бюджет.

"В июне этого года мы внесли изменения в бюджет страны и предусмотрели на культуру дополнительно три миллиарда рублей. Часть из этих средств будет направлена на поддержку детских театров, так как их состояние и репертуар нуждаются в дополнительном финансировании, требуются новые постановки для привлечения новых зрителей и развития своей деятельности, есть необходимость создания новых творческих проектов и участия в фестивалях российского и международного уровней. И все это требует поддержки на государственном уровне", - отметила Ольга Савастьянова.

В рамках партпроекта "Театры – детям" планируется проводить просветительскую работу, направленную на информирование населения о проекте и популяризацию детского театрального искусства в регионах, вовлекать коллективы детских театров в процесс реализации проекта. Немаловажно и оказание содействия коллективам детских и кукольных театров в оформлении заявок на финансовую поддержку, сообщает пресс-служба КРО "Единая Россия".