Спортсмены с инвалидностью из Коми вошли в тройку лучших по Северо-Западу на соревнованиях в Карелии

19 июля 2017 года, 12:25 | Сыктывкар
Фото КРО ВОИ

С 9 июля по 14 июля в городе Лахденпохья Республики Карелия проходил Открытый межрегиональный фестиваль инвалидов Северо-запада России с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборные команды из 11 регионов СЗФО соревновались в настольном теннисе и пауэрлифтинге, настольных спортивных играх, пулевой стрельбе, бегу, в том числе на колясках, игре бочча.

Как сообщает Коми ВОИ, сборную Коми в этом году представили Галина Маринцева, Роман Скочеляс, Марина Курочкина, Александр Козловсий, Анна Ильина. Тренер команды — Юрий Волков.

Всего от Северо-западного федерального округа в соревнованиях участвовали десять команд: Республика Коми, Республика Карелия, Ленинградская область, Архангельская область, Вологодская область, Псковская область, Мурманская область, Калининградская область, Новгородская область и Санкт-Петербург.

В программу фестиваля были включены настольные спортивные игры, а также: дартс, стрельба из пневматической винтовки, бочча, мини ориентирование, гребля, бег на колясках, жим и настольный теннис.

Команда Республики Коми привезла кубок за ӀӀӀ место в общем зачете. Также привезли грамоты за ӀӀ место в соревнованиях по пулевой стрельбе и за ӀӀӀ место по настольным, спортивным играм народов мира.

"Очень горжусь нашей командой. Все ребята выступили просто великолепно, каждый привез от трех до восьми медалей, - прокомментировала результаты соревнований председатель Коми ВОИ Маргарита Колпащикова. - Такие результаты у нас впервые, обычно занимали места, что подальше. Ребята выложились на все сто и за это я им очень благодарна".

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: спорт, соревнования, коми, инвалиды, доступная среда
  Рубрика: Спорт
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